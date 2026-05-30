Uklonjen baner sa Palate Albanija (video)

Alpinisti su uklonili baner sa Palate Albanija u Beogradu kako bi omogućili pristup i hranjenje mladunaca bele čiope Ministarka Sara Pavkov potvrdila je da su mladunci bele čiope zbrinuti i u sigurnim rukama Stručni timovi alpinista uklonili su danas baner koji je bio postavljen na Palatu Albanija u Beogradu, čime je oslobođen pristup i omogućeno hranjenje mladunaca ptice bele čiope čija se gnezda nalaze na višim spratovima zgrade. Jedan od alpinista spustio se