Sunčano i toplo vreme: Temperatura do 30 stepeni

U Srbiji će u subotu, 30. jula, posle svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne sa severa umerena oblačnost, koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne u Vojvodini i istočnoj Srbiji i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 14, a najviša od 26 do 30 stepeni Celzijusa. U Beogradu će nakon svežeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Kasnije posle podne i uveče umerena oblačnost, koja će tokom noći usloviti