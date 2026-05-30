Iz Arsenala pred finale poručili: "Svesni smo da..."

Sve je spremno za veliko finale Lige šampiona koje se ove subote od 18 časova igra na krcatoj Puškaš areni u Budimpešti.

Glavni grad Mađarske ugostiće dve trenutno najmoćnije evropske ekipe, a okršaj između Arsenala i Pariz Sen Žermena privukao je nezapamćenu pažnju svetske javnosti, pa se na tribinama očekuje preko 65.000 vatrenih navijača, dok će pravdu na terenu deliti najbolji evropski arbitri. Uoči ovog istorijskog meča, ofanzivac Arsenala Bukajo Saka izjavio je da je njegova ekipa potpuno fokusirana i odlučna da ispiše novo poglavlje u istoriji kluba. Fudbaleri londonskog tima