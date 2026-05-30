VIDEO Zavirite na treninge Arsenala i PSŽ-a pred finale Lige šampiona

Fudbaleri Pari Sen Žermena i Arsenala sastaće se u subotu, 30. maja, od 18 sati na "Puškaš areni" u Budimpešti, u okviru finala Lige šampiona.

Nova.rs je na licu mesta, odakle će pratiti i finale, pa vam donosimo ekskluzivan sadržaj iz Mađarske. Nakon što su održane konferencije za medije, fudbaleri PSŽ-a i Arsenala odradili su treninge pred utakmicu koja predstavlja krunu sezone. Jedan deo treninga bio je otvoren za predstavnike medija, a vi možete zaviriti u pripremu jednih i drugih za veliko finale. Na treninzima se nije osećala napetost i stres, već su i jedni i drugi bili dobro raspoloženi i nadamo