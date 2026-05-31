Tramp: Iran pristao da ne razvija nuklearno oružje

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Iran pristao da ne razvija nuklearno oružje, što je ključna tačka spora u pregovorima između Vašingtona i Teherana o okončanju rata.

U intervjuu sa Larom Tramp, suprugom Trampovog sina Erika, snimljenom ranije ove nedelje u Beloj kući i emitovanom sinoć na Foks njuzu, predsednik tvrdi da je dobio ove garancije od Teherana.

On je naveo da se te garancije odnose i na proizvodnju i na kupovinu nuklearnog oružja.

Prema rečima Trampa, polako ali sigurno, SAD će dobiti šta žele.

Ako ne dobijemo ono što želimo, "završićemo to na drugačiji način" u Iranu, dodao je američki predsednik.

(Beta, 31.05.2026)