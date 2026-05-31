Tramp: Iran pristao da ne razvija nuklearno oružje

Beta pre 33 minuta

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Iran pristao da ne razvija nuklearno oružje, što je ključna tačka spora u pregovorima između Vašingtona i Teherana o okončanju rata.

U intervjuu sa Larom Tramp, suprugom Trampovog sina Erika, snimljenom ranije ove nedelje u Beloj kući i emitovanom sinoć na Foks njuzu, predsednik tvrdi da je dobio ove garancije od Teherana.

On je naveo da se te garancije odnose i na proizvodnju i na kupovinu nuklearnog oružja.

Prema rečima Trampa, polako ali sigurno, SAD će dobiti šta žele.

Ako ne dobijemo ono što želimo, "završićemo to na drugačiji način" u Iranu, dodao je američki predsednik.

(Beta, 31.05.2026)

