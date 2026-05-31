Danas su Duhovi

Duhovi, poznati i kao praznik Svete Trojice, danas se obeležavaju kao jedan od najvećih hrišćanskih praznika.

Smatraju se rođendanom Crkve Hristove i slave se tri dana, a običaj nalaže da se crkve ukrašavaju zelenilom i travom. Po obećanju Hristovom, u pedeseti dan po Vaskrsenju i deseti po Vaznesenju, spustila se blagodat Svetog duha na učenike sina Božijeg. Oni su potom progovorili mnoge jezike, koje do tada nisu znali, i krenuli po celom svetu da propovedaju reč gospodnju, piše rts.rs. Silaskom Svetoga Duha na apostole završeno je osnivanje Crkve Hristove. Praznik se