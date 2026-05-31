U eksploziji u Mjanmaru poginulo više od 45 ljudi

Više od 45 ljudi poginulo je u eksploziji u zgradi na severoistoku Mjanmara, za koju se tvrdi da je bila skladište eksploziva za rudnike.

Mediji javljaju da se eksplozija dogodila oko podneva u selu Kaungtup, u opštini Namkam, u blizini granice sa Kinom. To područje je pod kontrolom Nacionalnooslobodilačke vojske Ta'ang, oružane grupe koja se bori protiv centralne vlade Mjanmara. Tanjug/Palaung Land via AP Tanjug/Palaung Land via AP Tanjug/Palaung Land via AP Spasioci su za Asošiejted pres (AP) rekli da je pronađeno 46 tela, uključujući šestoro dece, koja su prebačena na kremaciju. Oni su dodali da