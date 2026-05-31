Suvo sa sunčanim intervalima, temperatura do 30 stepeni

U Srbiji će u većini mesta biti suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima, sa najnižom temperaturom od 10 do 18, a najvišom od 26 do 30 stepeni. Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom ujutro se očekuje uglavnom u centralnim i istočnim krajevima Srbije, a tokom dana u brdsko-planinskim predelima.

Ujutro će duvati slab i umeren, a tokom dana povremeno jak severozapadni vetar. Uslova za kratkotrajne, ali lokalne padavine biće i u toku večeri i noći, najpre u Vojvodini, a zatim i južnije od Save i Dunava. U Beogradu će biti promenljivo oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska u pojedinim delovima grada, a zatim tokom većeg dela dana pretežno sunčano. Ujutro će duvati slab i umeren, a tokom dana povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura