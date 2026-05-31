Na današnji dan, 31. maj

Na današnji dan dogodilo se: 1594 – Umro je italijanski slikar Đakopo Tintoreto (Jacopo Tintoretto), jedan od najvećih majstora 16. veka, čuven po veštini postizanja izuzetnih svetlosnih efekata bojom („Tajna večera“, „Poslednji sud“) . 1740 – Umro je pruski kralj Fridrih Vilhelm Prvi.

Diplomatskim i ratnim poduhvatima značajno je proširio i ojačao zemlju. Nasledio ga je sin Fridrih Drugi Veliki. 1793 – Hapšenjem žirondinaca u Francuskoj je počela vladavina jakobinskog terora. 1809 – Na brdu Čegar kod Niša u Prvom srpskom ustanku poginuo je srpski vojvoda Stevan Sinđelić. Da bi zaustavio Turke koji su prodrli u srpsko utvrđenje, on je zapalio skladište municije i izazavo eksploziju u kojoj su poginuli srpski i turski vojnici. Turci su glave