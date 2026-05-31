Na današnji dan, 31. maj

Danas je nedelja, 31. maj. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1594 - Umro je italijanski slikar Tintoreto, jedan od najvećih majstora 16. veka, preteča baroka. S lakoćom je slikao kompozicije ogromnih dimenzija, koje odlikuje upotreba svetlosnih efekata, uz izrazit smisao za detalje. Radio je u rodnoj Veneciji, u kojoj su i sačuvana glavna njegova dela: "Raj" u Duždevoj palati, "Tajna večera" u crkvi San Đorđo Mađore, "Raspeće" u Skuoli di San Roko. 1793 - U Francuskoj je potpunim preuzimanjem vlasti od strane Jakobinaca