GSP Beograd: Vozač kriv za izletanje tramvaja

Greška vozača je uzrok iskliznuća tramvaja na raskrsnici ulica Cara Dušana i Кnićaninove, saopštilo je danas preduzeće GSP "Beograd".

Prema podacima iz informacionog sistema za praćenje kretanja vozila, tramvaj se u trenutku nailaska na skretnicu kretao brzinom od 28 kilometara na čas, što je gotovo tri puta više od maksimalno dozvoljene brzine od 10 kilometara na čas.

U incidentu koji se dogodio 25. maja povređeno je više od 20 ljudi.

Nadležne stručne službe GSP-a su uradile analizu stanja vozila i tramvajske infrastrukture na mestu događaja koja je pokazala, kako je saopšteno, da je skretnica na mestu događaja bila mehanički ispravna i funkcionalna, kao i da na koloseku i drugim elementima infrastrukture nisu utvrđeni nedostaci koji bi mogli dovesti do iskliznuća tramvaja.

Deonica tramvajske pruge na kojoj se dogodio incident je, sa pripadajućom infrastrukturom, rekonstruisana i puštena za redovan saobraćaj početkom 2021. godine.

Takođe, na tramvaju su blagovremeno izvršeni svi propisani tehnički pregledi i kontrole, uključujući redovni noćni pregled obavljen dan uoči događaja, naveo je GSP.

Kako je najavljeno, sve okolnosti u vezi sa postupanjem učesnika događaja biće konačno utvrđene i ocenjene u okviru nadležnih postupaka.