Mjanmar: Eksplozija skladišta eksploziva, 46 žrtava

Mediji javljaju da se eksplozija dogodila oko podneva u selu Kaungtup, u opštini Namkam, u blizini granice sa Kinom.

To područje je pod kontrolom Nacionalnooslobodilačke vojske Ta'ang, oružane grupe koja se bori protiv centralne vlade Mjanmara.

Spasioci su za Asošiejted pres (AP) rekli da je pronađeno 46 tela, uključujući šestoro dece, koja su prebačena na kremaciju.

Oni su dodali da je 74 ranjenih prevezeno u gradsku bolnicu, kao i da se spasilačke operacije nastavljaju.

Spasioci procenjuju da je više od 100 kuća u blizini mesta eksplozije oštećeno.