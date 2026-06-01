Srbija dodatno oslabljena protiv Meksika: Paunović bez još tri igrača

Nakon prijateljske utakmice protiv selekcije Zelenortskih Ostrva u Lisabonu, stručni štab A reprezentacije Srbije doneo je odluku da trojica reprezentativaca iz opravdanih razloga ne putuju sa ekipom u Meksiko na drugi kontrolni meč u okviru junskog ciklusa.

U pitanju su Strahinja Pavlović, Andrija Živković i Jovan Milošević, navodi se na sajtu Fudbalskog saveza Srbije. Selektor Srbije Veljko Paunović istakao je da je dogovor sa Pavlovićem postojao i pre polaska reprezentacije u Lisabon. – Sa Strahinjom smo još pre puta u Portugal napravili dogovor da, zbog velikog umora i izuzetno naporne sezone koju ima iza sebe, odigra samo utakmicu protiv Zelenortskih Ostrva. Što se tiče Andrije Živkovića i Jovana Miloševića,