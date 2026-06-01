Menšik pobedio Rubljova za plasman u četvrtfinale

Plasman u četvrtfinale Rolan Garosa ranije danas su izborili Nemac Aleksandar Zverev i Rafael Hodar iz Španije.

PARIZ – Češki teniser Jakub Menšik plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa, pošto je večeras u Parizu u osmini finala pobedio Rusa Andreja Rubljova 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 2:6, 6:3. Meč je trajao tri sata i 48 minuta. Menšik je 27. teniser sveta, dok se Rubljov nalazi na 13. mestu ATP liste. Ovo je bio treći međusobni duel češkog i ruskog tenisera i treći trijumf Menšika. Češki teniser će u četvrtfinalu igrati sa pobednikom duela između Brazilca Žoaa Fonseke i