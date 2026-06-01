Sabalenka preko Osake do četvrtfinala – tamo su i dve Ruskinje!

Arina Sabalenka, prva teniserka sveta, slavila je u dva seta protiv Naomi Osake - 7:5, 6:3 za plasman u četvrtfinale Rolan Garosa. Beloruskinja je u meču koji je trajao 89 minuta opravdala ulogu favorita i eliminisala je Osaku, u nesvakidašnjoj zlatnoj kombinaciji. Naredni rival biće joj Ruskinja Dijana Šnajder, koja je eliminisala Medison Kiz.

Osim Dijane Šnajder, još jedna ruska teniserka plasirala se u četvrtfinale Rolan Garosa. Ana Kalinska je to učinila posle pobede protiv sunarodnice koja igra pod zastavom Austrije Anastasije Potapove rezultatom 6:4, 2:6, 7:6 (10:7). Posle borbe u tri seta slavila je i Dijana Šnajder protiv Medison Kiz rezultatom 6:3, 3:6, 6:0. Neverovatan prvi set u kome je viđeno čak sedam brejkova odigrale su Ana Kalinska i Anastasija Potapova. Teniserka koja igra pod zastavom