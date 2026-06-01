Sabalenka poslala Osaku kući

Najbolja tenisrka sveta Arina Sabalenka plasirala se u četvrtfinale Rolan Garosa.

Sabalenka je u dva seta savladala Naomi Osaku – 7:5, 6:3. Bilo joj je potrebno 89 minuta. Nije delovalo da će Sabalenka imati lak posao kada je na startu meča Osaka povela 2:0. Ipak, Beloruskinja je odmah vratila brejk i na kraju prvi set prelomila u 11. gemu novim brejkom. Vođstvo 1:0 potvrdila je svojim servisom. Manje je neizvesnosti bilo u drugom setu. Sabalenka je prvu brejk loptu imala u petom gemu, a konačno je slomila otpor rivalke u sedmom. I to joj je,