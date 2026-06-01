Nikitović: Čestitam Spartaku, odlučile su greške u produžetku

Trener košarkaša FMP-a Saša Nikitović čestitao je Spartaku iz Subotice na osvajanju titule prvaka Srbije i dodao da je njegov tim u finalnom meču imao greške koje uopšte nije pravio ove sezone.

Košarkaši Spartaka iz Subotice osvojili su prvu titulu prvaka Srbije, pošto su u finalu Završnog turnira KLS u Nišu posle produžetka pobedili FMP rezultatom 76:73. "Čestitam Spartaku na tituli. Zasluženo ili ne, ko pobedi, taj je zasluženo pobedio. Da li je utakmica za analizu u smislu naše igre, jeste sigurno. Ušli smo nešto stegnutije, što apsolutno nismo smeli da radimo. Imali smo greške koje nismo pravili cele sezone, bili smo zamagljeni. Ali, to je do