Smena sunca i oblaka – od danas češći pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji će preovlađivati toplo, ali nestabilno vreme. Tokom dana naoblačenje će se sa severa postepeno širiti ka ostalim krajevima zemlje, donoseći kišu, pljuskove i grmljavinu, a lokalno se očekuju i nepogode. Maksimalna temperatura kretaće se od 23 do 31 stepen Celzijusa.

Naoblačenje će ujutru i pre podne zahvatiti severne predele Srbije, sredinom dana proširiće se na zapadne, a posle podne i na ostale delove zemlje. Uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, vetar će skrenuti na umeren severozapadni pravac. Meteorolozi upozoravaju da se ponegde očekuju izraženiji grmljavinski procesi praćeni gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom. Jutarnja temperatura biće u rasponu se od 11 do 19 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 23