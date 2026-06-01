Vučić: Srbija neće uvoditi vize državljanima Rusije

Predsednik Aleksandar Vučić je večeras kazao da Srbija neće uvoditi vize državljanima Ruske Federacije.

Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov je danas izjavio u Moskvi da odluka Srbije o ukidanju bezviznog režima sa Rusijom ne bi mogla biti jednostrana, bez recipročnih mera. „Po pravilu, takve su odluke simetrične. Donose se na osnovu reciprociteta“, rekao je Peskov novnarima u Kremlju povodom navoda da bi Srbija mogla ukinuti bezvizni režim sa Rusijom, prenela je agencija Tass. Ruski list Izvestija prethodno je danas objavio da u Srbiji jačaju rasprave o