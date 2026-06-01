VUčić: Srbija neće uvoditi vize državljanima Rusije

Beta pre 3 sata

Predsednik Aleksandar Vučić je večeras kazao da Srbija neće uvoditi vize državljanima Ruske Federacije.Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov je danas izjavio u Moskvi da odluka Srbije o ukidanju bezviznog režima sa Rusijom ne bi mogla biti jednostrana, bez recipročnih mera.

"Po pravilu, takve su odluke simetrične. Donose se na osnovu reciprociteta", rekao je Peskov novnarima u Kremlju povodom navoda da bi Srbija mogla ukinuti bezvizni režim sa Rusijom, prenela je agencija Tass.

Ruski list Izvestija prethodno je danas objavio da u Srbiji jačaju rasprave o antiruskim inicijativama, uključujući i moguće ukidanje bezviznog režima sa Rusijom do kraja godine, radi pristupanja Evropskoj uniji (EU).

Vučić je za Televiziju Prva kazao da "prvi put čuje za tako nešto" i procenio da su te tvrdnje "u kontekstu političkih dešavanja u Srbiji" jer "ima mnogo onih koji pred izbore očekuju podršku Ruske Federacije i na bilo koji način pokušavaju da kažu sve najgore o nama" - o vlasti njegove stranke SNS.

Kazao je da je predsednicu Skupštine Anu Brnabić pitao da li je podnet zahtev za uvođenje viza Rusima, što je, kako je rekao, ona demantovala.

"Nema ni govora o tome, niti će takva odluka da bude doneta. Čak da je i donesu, biće odmah sklonjena!", rekao je Vučić.

(Beta, 01.06.2026)

Povezane vesti »

Vučić: Srbija neće uvoditi vize državljanima Rusije

Vučić: Srbija neće uvoditi vize državljanima Rusije

Nova pre 3 sata
VUčić: Srbija neće uvoditi vize državljanima Rusije

VUčić: Srbija neće uvoditi vize državljanima Rusije

Serbian News Media pre 3 sata
Kremlj o ukidanju bezviznog režima Rusiji: Odluka Srbije izazvala bi recipročne mere

Kremlj o ukidanju bezviznog režima Rusiji: Odluka Srbije izazvala bi recipročne mere

Radio 021 pre 3 sata
VUčić: Srbija neće uvoditi vize državljanima Rusije

VUčić: Srbija neće uvoditi vize državljanima Rusije

Pravo u centar pre 3 sata
Kremlj: Odluka Srbije o ukidanju bezviznog režima Rusiji izazvala bi recipročne mere

Kremlj: Odluka Srbije o ukidanju bezviznog režima Rusiji izazvala bi recipročne mere

N1 Info pre 9 sati
Ako Srbija uvede vize Rusiji – sledi odgovor Moskve

Ako Srbija uvede vize Rusiji – sledi odgovor Moskve

Vreme pre 9 sati
Kremlj: Odluka Srbije o ukidanju bezviznog režima Rusiji izazvala bi recipročne mere

Kremlj: Odluka Srbije o ukidanju bezviznog režima Rusiji izazvala bi recipročne mere

Nedeljnik pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVisaMoskvaRusijaBezvizni režim

Svet, najnovije vesti »

Iran ponavlja gnusne napade: Arapska zemlja poručila Teheranu šta će uslediti ako nastavi sa udarima

Iran ponavlja gnusne napade: Arapska zemlja poručila Teheranu šta će uslediti ako nastavi sa udarima

Kurir pre 43 minuta
Tramp: Sporazum sa Iranom mogao bi biti postignut iduće sedmice

Tramp: Sporazum sa Iranom mogao bi biti postignut iduće sedmice

Politika pre 48 minuta
Potraga za hegemonom

Potraga za hegemonom

Radar pre 1 sat
"Hvala ti Bibi!" Tramp se ponovo oglasio o kraju rata, jedna stvar mu se nikako nije dopala: "Trajaće večno"

"Hvala ti Bibi!" Tramp se ponovo oglasio o kraju rata, jedna stvar mu se nikako nije dopala: "Trajaće večno"

Blic pre 1 sat
Skandal u Rimu: Suspendovana četiri policajaca zbog incidenta sa konjima: "Uništili su svaki automobil na koji su naišli"

Skandal u Rimu: Suspendovana četiri policajaca zbog incidenta sa konjima: "Uništili su svaki automobil na koji su naišli"

Blic pre 1 sat