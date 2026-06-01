Vučić: Srbija neće uvoditi vize državljanima Rusije

Predsednik Aleksandar Vučić je večeras kazao da Srbija neće uvoditi vize državljanima Ruske Federacije.Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov je danas izjavio u Moskvi da odluka Srbije o ukidanju bezviznog režima sa Rusijom ne bi mogla biti jednostrana, bez recipročnih mera.

"Po pravilu, takve su odluke simetrične. Donose se na osnovu reciprociteta", rekao je Peskov novnarima u Kremlju povodom navoda da bi Srbija mogla ukinuti bezvizni režim sa Rusijom, prenela je agencija Tass.

Ruski list Izvestija prethodno je danas objavio da u Srbiji jačaju rasprave o antiruskim inicijativama, uključujući i moguće ukidanje bezviznog režima sa Rusijom do kraja godine, radi pristupanja Evropskoj uniji (EU).

Vučić je za Televiziju Prva kazao da "prvi put čuje za tako nešto" i procenio da su te tvrdnje "u kontekstu političkih dešavanja u Srbiji" jer "ima mnogo onih koji pred izbore očekuju podršku Ruske Federacije i na bilo koji način pokušavaju da kažu sve najgore o nama" - o vlasti njegove stranke SNS.

Kazao je da je predsednicu Skupštine Anu Brnabić pitao da li je podnet zahtev za uvođenje viza Rusima, što je, kako je rekao, ona demantovala.

"Nema ni govora o tome, niti će takva odluka da bude doneta. Čak da je i donesu, biće odmah sklonjena!", rekao je Vučić.

(Beta, 01.06.2026)