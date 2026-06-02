Liman protiv mržnje: Skup podrške Mariji Vasić

Zbor Mesne zajednice Liman organizuje skup na uglu Jirečekove i Fruškogorske ulice povodom grafita mržnje protiv Marije Vasić, suspendovane profesorke Jovine gimnazije i aktivistkinje.

Grafiti sa natpisom “Vasićka, koji je Čankov fetiš” osvanuli su na više fasada zgrada na Limanu u neposrednoj blizinu mesta gde stanuje Marija Vasić. Marija Vasić je, inače, bivša supruga Nenada Čanka, sa kojim ima sina. Grafiti su napisani nakon njenog gostovanja u “Utisku nedelje” i komentara o velikoj zainteresovanosti vernika koji su došli da se poklone Bogorodičinom pojasu. “Komšije, sugrađanke i sugrađani, dok većina nas spava, kukavice pod okriljem mraka