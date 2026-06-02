Sin Karla Anćelotija preuzeo dželata Crvene zvezde!

Ekipa Lila je ove sezone igrala protiv Crvene zvezde tri puta, jednom je bilo nerešeno, jednom su poraženi, ali su slavili kad je bilo najvažije i izbacili su šampiona Srbije iz Lige Evrope.

Odlučio je potom tim iz Francuske da promeni i trenera, a sada su pronašli zamenu. To je sin Karla Anćelotija - Davide. Kako je saopšteno iz kluba, ovaj momak koji ima 36 godina je dogovorio sve i potpisao je ugovor sa Lilom do 2028. godine. Davide, sin Karla Anćelotija, prethodno je imao samo jedan samostalan posao, vodio je Botafogo od jula do decembra 2025. godine, kad je dobio otkaz u brazilskom klubu. Nema sumnje da ako je i malo povukao na oca, da je Lil