Aleksandra Krunić u polufinalu Rolan Garosa!

Srpska teniserka Aleksandra Krunić, u paru sa Kazahstankom ruskog porekla Anom Danilinom, plasirala se u polufinale Rolan Garosa.

Druge nositeljke bile su bolje od sedmih, Australijanke Elen Peres i Holanđanke Demi Skurs, postigle su rezultat 6:2, 7:6 (6). Aleksandra i Ana, koje su prošle godine igrale u finalu u Parizu, naredni meč igraće protiv dubla Aojama/Lijang. Krunićeva i Danilina nastavile su vrlo dobro da igraju na grend slem turnirima, a zimus su igrale za trofej i u Australiji. Prvi set su relativno lako dobile. Dva brza brejka, vođstvo od 4:0, potom razmena brejkova i privođenje