Na današnji dan, 3. jun

B92 pre 5 sati
Na današnji dan, 3. jun

Danas je sreda, 3. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1098 - Posle petomesečne opsade u Prvom krstaškom ratu, krstaši su zauzeli grad Antiohiju (danas Antakija na jugu Turske). 1657 - Umro je engleski lekar Vilijam Harvi, osnivač moderne fiziologije, koji je otkrio prirodu cirkulacije krvi i srca kao pumpe. Naučno tumačenje o radu srca i fiziologiji krvotoka ustanovio je eksperimentima na životinjama. 1808 - Rođen je američki državnik Džeferson Dejvis, predsednik Konfederacije Država Amerike (11 otcepljenih južnih
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