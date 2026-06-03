Preminuo Edin Avdić

B92 pre 14 minuta
Preminuo Edin Avdić

Poznati sportski novinar i komentator Edin Avdić preminuo je u 47. godini, prenose mediji.

Edin je preminuo u svom stanu, od posledica problema sa srcem, preneo je Radio Sarajevo. Bio je jedan od najpoznatijih sportskih novinara, komentatora i kolumnista na prostorima Balkana, definitivno najpoznatiji po prenosima košarkaških utakmica i detaljnom poznavanju NBA i evropske košarke. Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a pre novinarske karijere aktivno se bavio košarkom u omladinskim selekcijama KK Bosna. Karijeru je započeo
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