Preminuo Edin Avdić

Poznati sportski novinar i komentator Edin Avdić preminuo je u 47. godini, prenose mediji.

Edin je preminuo u svom stanu, od posledica problema sa srcem, preneo je Radio Sarajevo. Bio je jedan od najpoznatijih sportskih novinara, komentatora i kolumnista na prostorima Balkana, definitivno najpoznatiji po prenosima košarkaških utakmica i detaljnom poznavanju NBA i evropske košarke. Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a pre novinarske karijere aktivno se bavio košarkom u omladinskim selekcijama KK Bosna. Karijeru je započeo