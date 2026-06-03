Predsednik Francuske u četvrtak u Crnoj Gori

Danas pre 6 sati  |  Beta
Predsednik Francuske u četvrtak u Crnoj Gori

Predsednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) boraviće u četvrtak, 4. juna 2026. godine, u zvaničnoj poseti Crnoj Gori, na poziv predsednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Kako je saopštila Kancelarija za odnose s javnošću predsednika Crne Gore, reč je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsednika Francuske Crnoj Gori, što ovom događaju daje poseban istorijski i politički značaj. „Poseta predsednika Makrona predstavlja potvrdu prijateljstva Crne Gore i Francuske, podrške evropskom putu naše države i uloge Crne Gore kao najnaprednije države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. U okviru programa posete, ispred rezidencije
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Emanuel Makron u četvrtak u Crnoj Gori: Svečani doček za predsednika Francuske na Cetinju

Emanuel Makron u četvrtak u Crnoj Gori: Svečani doček za predsednika Francuske na Cetinju

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraEvropska UnijaEmanuel MakronFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Ne možemo sve da ih oborimo

Ne možemo sve da ih oborimo

Politika pre 17 minuta
Varnice u odnosima SAD i Izraela! Rubio: Netanjahuov plan za zauzimanje 70 odsto Gaze nije deo Trampovog plana

Varnice u odnosima SAD i Izraela! Rubio: Netanjahuov plan za zauzimanje 70 odsto Gaze nije deo Trampovog plana

Kurir pre 1 sat
Iluzija je da posle mira u Ukrajini Rusija neće nastaviti hibridni rat: Predsednik države EU

Iluzija je da posle mira u Ukrajini Rusija neće nastaviti hibridni rat: Predsednik države EU

Kurir pre 1 sat
U Kurskoj i Belgorodskoj oblasti prodaja benzina po vozilu ograničena na 20 litara

U Kurskoj i Belgorodskoj oblasti prodaja benzina po vozilu ograničena na 20 litara

Politika pre 1 sat
Ukrajini se javljaju ruske porodice, koje traže nestale vojnike

Ukrajini se javljaju ruske porodice, koje traže nestale vojnike

Politika pre 52 minuta