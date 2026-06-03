Predsednik Francuske u četvrtak u Crnoj Gori

Predsednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) boraviće u četvrtak, 4. juna 2026. godine, u zvaničnoj poseti Crnoj Gori, na poziv predsednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Kako je saopštila Kancelarija za odnose s javnošću predsednika Crne Gore, reč je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsednika Francuske Crnoj Gori, što ovom događaju daje poseban istorijski i politički značaj. „Poseta predsednika Makrona predstavlja potvrdu prijateljstva Crne Gore i Francuske, podrške evropskom putu naše države i uloge Crne Gore kao najnaprednije države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. U okviru programa posete, ispred rezidencije