Dortmund: Ranio policajca, svoju decu držao kao taoce

Srpski državljanin predao se policiji u sredu (3. jun) ujutru u Dortmundu nakon što je ranio policajca, pa se zabarikadirao u kući sa svojom decom.

Deca su dobro, potvrdila je policija naokn celonoćne drame. Prethodno je situacija tretirana kao talačka kriza, prema pisanju Bilda. Čovek za kojeg se navodi da ima 51 godinu i da je srpski državljanin, izašao je iz zgrade u 3:30 i mirno se predao. Policajca spasao pancir Sve je počelo kada je u utorak (2. jun) uveče supruga osumnjičenog pozvala policiju. Muškarac je najpre pucao na policajce, a onda se zatvorio u stan u kojem su bile i njegove tri ćerke starosti