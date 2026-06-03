Preminuo Edin Avdić

Mondo pre 44 minuta  |  Nemanja Stanojčić
Preminuo Edin Avdić

Tragične vesti potresle su region - preminuo je Edin Avdić.

Jedan od najboljih komentatora je otišao u večnost. Preminuo je u Beogradu u 47. godini... Bio je kolumnista MONDA i koautor MONDO podkasta "Šesta lična". Avdić je rođen 19. juna 1979. godine u Sarajevu. Bio je jedan od najpoznatijih komentatora i kolumnista na Balkanu. Poznat po prenosima košarkaških utakmica, kako evropskih tako i onih iz NBA lige. Započeo je i svoj podkast u kom mu je jedan od gostiju bio i najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić koji retko
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