SP 2026 – Sastavi reprezentacija u Grupi J
Radio sto plus pre 4 sati
ARGENTINA: Golmani: Emilijano Martines, Heronimo Rulji, Huan Muso; Odbrambeni igrači: Gonsalo Montijel, Nauel Molina, Lisandro Martines, Nikolas Otamendi, Leonardo Balerdi, Kristijan Romero, Nikolas Taljafiko, Fakundo Medina; Vezni igrači: Đovani Lo Selso, Leonardo Paredes, Rodrigo De Pol, Esekijel Palasios, Enco Fernandes, Aleksis Mek Alister, Valentin Barko; Napadači: Lionel Mesi, Nikolas Gonsales, Đulijano Simeone, Lautaro Martines, Hose Manuel Lopes, Hulijan