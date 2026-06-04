Vučić danas u „četiri oka“ sa Antonijom Koštom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas u Palati „Srbija“ sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom.

Vučić i Košta će u 9 sati imati razgovor „u četiri oka“, a zatim slede plenarni razgovori delegacija Srbije i EU. kako je saopštila pres služba predsednika, izjave za medije Vučića i Košte planirane su u 9:50 sati. Vučić je juče dočekao Kostu na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“ i poželeo mu srdačnu dobrodošlicu. „Ova poseta je važan podsticaj daljem jačanju odnosa Srbije i Evropske unije i potvrda je značaja dijaloga koji vodimo sa evropskim partnerima u