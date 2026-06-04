Marko Nikolić i AEK dobili prvo pojačanje

Telegraf pre 36 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Marko Nikolić i AEK dobili prvo pojačanje

Ukrajinski fudbaler Oleksandr Zubkov potpisao je danas za atinski AEK, saopštio je šampion Grčke.

Kako je saopšteno, Zubkov (29) je sa čelnicima kluba čiji je trener Marko Nikolić potpisao ugovor do juna 2030. godine. Zubkov, koji igra na krilnim napadačkim pozicijama, proveo je prethodnih godinu i po dana u turskom Trabzonu, a ranije je igrao i za Šahtjor iz Donjecka i Ferencvaroš. Marko Nikolić je sa AEK-om uspeo da osvoji prvenstvo Grčke i naredne sezone igraće kvalifikacije za Ligu šampiona. Zubkov je prvo pojačanje atinskog kluba za narednu takmičarsku
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