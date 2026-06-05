Vreme danas: Pre podne pretežno sunčano, popodne postepeno naoblačenje

U Srbiji će danas pre podne biti pretežno sunčano, a u brdsko-planinskim predlima na jugu i istoku malo do umereno oblačno dok se posle podne očekuje postepeno naoblačenje sa severozapada, koje će uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren, jugoistočni vetar, krajem dana i uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac i u