Vreme danas: Pre podne pretežno sunčano, popodne postepeno naoblačenje

Nedeljnik pre 2 sata
Vreme danas: Pre podne pretežno sunčano, popodne postepeno naoblačenje
U Srbiji će danas pre podne biti pretežno sunčano, a u brdsko-planinskim predlima na jugu i istoku malo do umereno oblačno dok se posle podne očekuje postepeno naoblačenje sa severozapada, koje će uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren, jugoistočni vetar, krajem dana i uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac i u
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