Nova bruka Srbije - pukla "petarda" u Meksiku!

RTV pre 2 sata  |  Tanjug, RTS
Nova bruka Srbije - pukla "petarda" u Meksiku!

TOLUKA - Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je na gostovanju Meksiku rezultatom 5:1 u pripremnoj utakmici.

Nakon neuspeha protiv Zelenortskih Ostrva, podmlađena i izmenjena selekcija Srbije je doživela novi krah protiv jednog od domaćina Svetskog prvenstva. Iako su prvi stigli do gola, "orlovi" su tokom gotovo čitavog duela bili u podređenom položaju, što je Meksiko znao da kazni. Nisu gosti imali ni sreće u određenim momentima, što pak ne menja činjenicu da Veljka Paunovića čeka veliki posao u nastavku mandata. Meksikanci su od samog početka nametnuli visok ritam igre
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