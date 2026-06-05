Preko dana sunčano, posle podne naoblačenje, temperature do 30 stepeni

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Preko dana sunčano, posle podne naoblačenje, temperature do 30 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji danas pre podne biti pretežno sunčano, dok će posle podne postepeno naoblačenje sa severozapada, uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, jugoistočni vetar, krajem dana i uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju, dok će temperature biti od 11 do 30 stepeni. U Novom Sadu će biti pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti u poslepodnevnim satima, ali će se zadržati suvo vreme. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu biće do 29 stepeni, a u toku noći očekuje očekuje se jače naoblačenje sa kišom. Do naredne srede biće promenljivo i toplo
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