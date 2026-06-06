Hitna pomoć: Teške povrede pešaka u Borči, udes u Batajnici

Beta pre 2 sata

Muškarac tridesetih godina teško je povređen kada je oboren kao pešak u Borči, pola sata pre ponoći, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći agenciji Beta.

Tek punoletna devojka lakše je povređena kada je pala sa motora oko 21.00 čas, u Batajnici.

Ukupno je noćas beogradska Hitna pomoć intervenisala 125 puta, uglavnom usled hroničnih zdravstvenih problema, najviše zbog pritiska i astme.

Od toga je, kako je rečeno u toj službi, 29 intervencija bilo na javnim mestima, prednjačile su alkoholisane osobe, uz manje tuče. 

(Beta, 06.06.2026)

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