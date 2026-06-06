Kod Rektorata u Beogradu počeo program kojim se brani Univerzitet

Beta pre 58 minuta

Na zgradu Rektorata Univerziteta na Studentskom trgu u Beogradu zakačen je veliki transparent "Branimo znanje(m)", čime je počeo program s ciljem da se pokaže da je znanje u službi društva i da je univerzitet otvoren prostor za dijalog, kritičko mišljenje i zajedničko stvaranje bolje budućnosti.

Grafiti na zgradi, kojima se vređaju studenti u pobuni, prekriveni su za ovu priliku manjim transparentima - "Univerzitet za svakog građanina", "Može li biti pravednog obrazovanja u nepravednom društvu", "Univerzitet je naša stvar".

Inicijativa Pobunjeni univerzitet, kao organizator, objasnila je da posetioci imaju priliku da razgovaraju s istraživačima i profesorima, učestvuju u naučnim demonstracijama, kvizovima, radionicama i drugim aktivnostima namenjenim svim generacijama, a i u neformalnim sadržajima koji povezuju nauku, kreativnost i zabavu.

Biološki na svom štandu ima kviz:"Možeš li da prepoznaš životinju", uz njenu sliku, a kao nagrada sledi čokoladica.

Fizički fakultet je predstavio Klimatski horoskop, uz objašnjene posetiocima kako se istražuje klima i kako utiče na zdravlje.

Tehnološko-metalurški fakultet je izneo na štand proizvode napravljene od otpada, kao što je, na primer, ljuska jajeta. Otpad je velika lepeza mogućnosti za nove korisnije proizvode, kakav đubrivo od biotpada, energije, građevinski materijal.

Filozofski fakultet na svom štandu pita: "Učimo li u vreme pobune?", i posetiocima nudi znanje o emocionalnoj inteligenciji, uz opomenu da se ne sme igrati osećanjima.

Fakultet dramskih umetnosti se posvetio studentskim filmova.

Planirano je da program traje do 19.00 časova.

Inicijativa Pobunjeni univerzitet je poručila da "Univerzitet nije samo mesto gde se polažu ispiti - on je prostor u kome nastaju nova saznanja, razvijaju se ideje, preispituju društveni procesi i traže odgovori na izazove savremenog sveta".

(Beta, 06.06.2026)