DW: Crna Gora može početi da odbrojava do ulaska u EU?

Samit Evropska unija-Zapadni Balkan u Tivtu još jednom je pokazao snažnu podršku vodećih članica EU pristupanju Crne Gore do 2028. godine.

I skoro čitav Zapadni Balkan korak bliže Briselu. „ Crna Gora će do 2028. godine postati 28. članica Evropske unije i to je dostižno”. „Prvi put od 2013. zaista odbrojavamo do narednog proširenja – do toga da Crna Gora postane 28. članica do 2028. godine”. Ove izjave najviših zvaničnika EU – predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen i predsednika Evropskog saveta Antonija Košte, nakon samita EU-Zapadni Balkan, još jednom su pokazale da teško šta može