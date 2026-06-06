Penjaroja: Utakmica traje 40, a ne 32 minuta

Đoan Penjaroja, trener košarkaša Partizana, analizirao je drugi poraz crno-beli u finalnoj seriji ABA lige protiv Dubaija.

Borili su se košarkaši Partizana do poslednje deonice sasvim solidno sa Dubaijem, ali u četvrtoj četvrtini kao da su nestali sa terena. Posebno se usmerio na dvojicu igrača. „Spomenuti igrači su lako dobijali duele jedan na jedan, a poseban problem je što nismo koristili male prekršaje koje smo imali na raspolaganju. Na kraju sve se svede na poslednji kvartal, kada smo izgubili fokus, što je za finalne mečeve nedopustivo“, istakao je trener crno-belih. Sa druge