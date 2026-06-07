Izbori na Kosovu: Pravo glasa ima 2.092.174 birača

Beta pre 1 sat

Vanredni parlamentarni izbori, treći u godinu i po dana, biće održani danas na Kosovu i na njima pravo glasa ima 2.092.174 birača.

Predizborna kampanja će se odvijati ujutru do 7 časova, u vreme kada se otvaraju glasačka mesta, koja se zatvaraju u 19 časova.

Na izborima učestvuje 21 politički subjekat, sa 902 kandidata za poslanike, od toga tri koalicije, 17 političke partije i jedan nezavisni kandidat.

Izbori će se odvijati u 949 biračkih centara, sa ukupno 2.550 biračkih mesta, od čega 911 centara sa 2.498 biračkih mesta za redovno glasanje i 38 centara, po jedan za svaku opštinu, sa 52 biračka mesta za uslovno glasanje, saopšteno je iz Centralne izborne komisije (CIK) Kosova.

U međuvremenu, izborni proces u inostranstvu, pored glasanja putem pošte, je fizički obavljen u 30 diplomatskih predstavništava, od čega 17 ambasada i 13 konzulata, u 19 zemalja sa ukupno 47 biračkih mesta.

Broj građana Kosova sa pravom glasa u ovom izbornom procesu je za 15.884 birača veći nego na prevremenim izborima za Skupštinu Kosova koji su održani 28. decembra 2025. godine.

Prema podacima sa biračkog spiska, broj građana sa pravom glasa na biračkim mestima na Kosovu je 1.959.962 birača, dok je broj građana koji su registrovani za glasanje van Kosova 132.212 birača, od kojih je 100.970 registrovano za slanje glasačkog listića u poštansko sanduče van Kosova, 3.518 za slanje glasačkog listića u poštansko sanduče na Kosovu i 27.724 za fizičko glasanje u diplomatskim predstavništvima.

Institucije bezbednosti i pravosuđa su preduzeli konkretne mere u cilju obezbeđivanja da izborni proces prođe u najboljem redu.

U svim osnovnim sudovima i njihovim odeljenjima u opštinama na Kosovu dežuraće sudije i pravosudni službenici. Na dužnosti će biti i oko 100 tužilaca i zaposlenih u tužilaštvima.

Policija Kosova je sačinila poseban operativni plan koji predviđa preduzimanje konkretnim mera u cilju obezbeđivanja da sutrašnji izborni proces i nastavak procesa prođe u bezbednosti i redu.

(Beta, 07.06.2026)