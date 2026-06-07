Đilas: Na izbore u proevropskoj koaliciji

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da je "najbolji način izlaska na izbore" te stranke u proevropskoj koaliciji sa partijama koje "dele viziju i ideju da je Srbiji mesto u Evropi". "Mi na izbore idemo sa jasnom idejom, idejom proevropske opozicione koalicije", rekao je Đilas na otvorenom delu sastanka Predsedništva SSP. Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Đilas je dodao da