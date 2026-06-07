Španci imaju gotovo duplo više kućnih ljubimaca nego dece!

U španskim domaćinstvima živi više od 15 miliona kućnih ljubimaca, što je gotovo dvostruko više od broja dece mlađe od 17 godina, pokazao je preliminarni izveštaj Nacionalne statistike o zaštiti životinja, koje je objavilo Ministarstvo za socijalna prava, potrošačka pitanja.

Prema podacima zasnovanim na registracijama u regionalnim registrima od 2021. do 2025. godine, u Španiji živi ukupno 15.171.569 kućnih ljubimaca, preneo je portal "El mundo". Takođe je navedeno da je prema podacima Nacionalnog instituta za statistiku, u zemlji 1. aprila živelo 7.826.974 dece do 17 godina. Psi su i dalje najzastupljeniji kućni ljubimci sa 7.562.893 registrovane jedinke, odnosno 49,8 odsto ukupnog broja. Slede mačke sa 5.619.967 životinja ili 37