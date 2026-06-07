Šta rade Bugari na Antarktiku?

Odgovor je ozbiljniji nego što mislite

Pitanje iz naslova zvuči kao početak vica, ali odgovor je ozbiljniji nego što biste pomislili a tiče se i nas. Jedan bugarski meteorolog koji se ukrcao na sovjetski ledolomac 1967. godine i postavio prvu bugarsku zastavu i strelicu „Sofija 13.645 km“, pokrenuo je seriju uzročno-posljedičnih događaja. Taj niz će skoro šest decenija kasnije dovesti i prvi dvojac naučnika sa prostora bivše Jugoslavije na ledeni kontinent, i to ni manje ni više nego iz Crne Gore. Na