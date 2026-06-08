Strmoglav pad Đokovića

B92 pre 3 sata
Strmoglav pad Đokovića

Novak Đoković skupo je koštao Rolan Garos!

Ne samo što nije iskoristio odsustvo Karlosa Alkarasa i ranu eliminaciju Janika Sinera da stigne do 25. grend slema, već je i značajno pao na ATP listi. Đoković je od ove nedelje sedmi teniser sveta, nakon što je izgubio tri pozicije. Prestigli su ga Aleks de Minor, Ben Šelton i Feliks Ože-Alijasim, koji je napredovao dva mesta pa je on sada svetski broj četiri. A zahvaljujući neočekivanom plasmanu u finale, Italijan Flabio Koboli je sa 1.200 bodova napredovao
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