Strmoglav pad Đokovića

Novak Đoković skupo je koštao Rolan Garos!

Ne samo što nije iskoristio odsustvo Karlosa Alkarasa i ranu eliminaciju Janika Sinera da stigne do 25. grend slema, već je i značajno pao na ATP listi. Đoković je od ove nedelje sedmi teniser sveta, nakon što je izgubio tri pozicije. Prestigli su ga Aleks de Minor, Ben Šelton i Feliks Ože-Alijasim, koji je napredovao dva mesta pa je on sada svetski broj četiri. A zahvaljujući neočekivanom plasmanu u finale, Italijan Flabio Koboli je sa 1.200 bodova napredovao