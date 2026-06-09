Na današnji dan, 9. jun

B92 pre 5 sati
Na današnji dan, 9. jun

Danas je utorak, 9. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

68 - Rimski car Neron (Klaudije Cezar Avgust Germanik) jedan od najkontroverznijih vladara u istoriji Rimskog carstva, ubio se, prestravljen pobunom pretorijanske garde i erupcijom nezadovoljstva. Na presto ga je 54. dovela majka Julija Agripina Mlađa, koja je prethodno otrovala cara Klaudija, čija je bila četvrta žena. Sužavao je ovlašćenja Senata i vladao brutalno, uklonivši niz uglednih Rimljana, kojima je konfiskovao imovinu. Pogubio je čak i majku i vaspitača,
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