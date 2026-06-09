Raste broj mrtvih na Filipinima

B92 pre 42 minuta
Raste broj mrtvih na Filipinima

Zemljotres jačine 7,8 pogodio Mindanao, Filipini, usmrtivši 41 osobu, povredivši preko 450 i izazvavši masovne evakuacije i oštećenja infrastrukture.

Broj žrtava zemljotresa koji je u ponedeljak pogodio oblast Sarangani na filipinskom ostrvu Mindanao, porastao je na 41, a više od 450 ljudi je povređeno, saopštila je agencija za vanredne situacije. Zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihterove skale, pogodio je u ponedeljak Filipine, a Grad General Santos i provincija Sarangani su među najteže pogođenim područjima. Spasilačke akcije su usporene usled naknadnih potresa, a pristup pogođenim područjima je znatno otežan,
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