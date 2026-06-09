Vreme danas pretežno sunčano, toplo i sparno

Danas pre 6 sati  |  Beta
Vreme danas pretežno sunčano, toplo i sparno

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz malu i umerenu oblačnost i sparno, saopštio je Rečublički hidrometeorološki zavod.

Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura će se kretati od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz malu ili umerenu oblačnost i sparno. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura će biti oko 19 stepeni, a najviša dnevna
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