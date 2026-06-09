Tramp ispisao istoriju u "Medison skver gardenu"

RTS pre 26 minuta
Tramp ispisao istoriju u "Medison skver gardenu"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp prisustvovao je trećoj utakmici finalne serije NBA lige između Njujork niksa i San Antonio sparsa u "Medison skver gardenu", postavši tako prvi aktuelni američki predsednik koji je uživo gledao finale najjače košarkaške lige sveta.

Tramp je u dvoranu stigao neposredno pred početak meča, a utakmicu je pratio iz posebne lože u društvu vlasnika Niksa Džejmsa Dolana, članova svoje administracije i unuke Kai Tramp. Zbog dolaska predsednika SAD na snazi su bile pojačane mere bezbednosti. Navijači, predstavnici medija i zaposleni u dvorani morali su da prođu dodatne kontrolne punktove i bezbednosne preglede, dok su pripadnici Tajne službe i policije bili raspoređeni oko čitavog sportskog kompleksa.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Tramp gledao šou Vembanjame! Čudesni Francuz utišao Njujork i vratio Sparse u život! Finalna drama tek počinje! (video)

Tramp gledao šou Vembanjame! Čudesni Francuz utišao Njujork i vratio Sparse u život! Finalna drama tek počinje! (video)

Kurir pre 21 minuta
Vembanjama ne da titulu Niksima: Šok u Njujorku, varničilo na sve strane

Vembanjama ne da titulu Niksima: Šok u Njujorku, varničilo na sve strane

Mondo pre 20 minuta
Tramp izviždan u Njujorku! Prvi predsednik SAD koji je prisustvovao finalu NBA lige, a ovo je bila reakcija

Tramp izviždan u Njujorku! Prvi predsednik SAD koji je prisustvovao finalu NBA lige, a ovo je bila reakcija

Telegraf pre 11 minuta
San Antonio pobedio u Njujorku i smanjio na 1:2 u NBA finalu

San Antonio pobedio u Njujorku i smanjio na 1:2 u NBA finalu

Radio sto plus pre 26 minuta
San Antonio vratio jedan brejk, Niksi propustili veliku priliku

San Antonio vratio jedan brejk, Niksi propustili veliku priliku

RTS pre 1 sat
Tramp izviždan tokom himne pred treću utakmicu NBA finala

Tramp izviždan tokom himne pred treću utakmicu NBA finala

Radio sto plus pre 26 minuta
Na aukciji izdvojen milionski iznos za dve karte NBA finala

Na aukciji izdvojen milionski iznos za dve karte NBA finala

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBANjujorkSan AntonioDonald Tramp

Sport, najnovije vesti »

Živi su Sparsi: San Antonio slavio u Medison Skver Gardenu

Živi su Sparsi: San Antonio slavio u Medison Skver Gardenu

Sport klub pre 1 minut
Tramp zaspao na NBA finalu?! Snimak iz Medisona zapalio mreže – predsednik Amerike postao glavna tema večeri! (video)

Tramp zaspao na NBA finalu?! Snimak iz Medisona zapalio mreže – predsednik Amerike postao glavna tema večeri! (video)

Kurir pre 1 minut
Tramp gledao šou Vembanjame! Čudesni Francuz utišao Njujork i vratio Sparse u život! Finalna drama tek počinje! (video)

Tramp gledao šou Vembanjame! Čudesni Francuz utišao Njujork i vratio Sparse u život! Finalna drama tek počinje! (video)

Kurir pre 21 minuta
Serena otkrila motive povratka: Još razmišljam o singlu

Serena otkrila motive povratka: Još razmišljam o singlu

Sport klub pre 11 minuta
Vembanjama ne da titulu Niksima: Šok u Njujorku, varničilo na sve strane

Vembanjama ne da titulu Niksima: Šok u Njujorku, varničilo na sve strane

Mondo pre 20 minuta