Tramp ispisao istoriju u "Medison skver gardenu"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp prisustvovao je trećoj utakmici finalne serije NBA lige između Njujork niksa i San Antonio sparsa u "Medison skver gardenu", postavši tako prvi aktuelni američki predsednik koji je uživo gledao finale najjače košarkaške lige sveta.

Tramp je u dvoranu stigao neposredno pred početak meča, a utakmicu je pratio iz posebne lože u društvu vlasnika Niksa Džejmsa Dolana, članova svoje administracije i unuke Kai Tramp. Zbog dolaska predsednika SAD na snazi su bile pojačane mere bezbednosti. Navijači, predstavnici medija i zaposleni u dvorani morali su da prođu dodatne kontrolne punktove i bezbednosne preglede, dok su pripadnici Tajne službe i policije bili raspoređeni oko čitavog sportskog kompleksa.