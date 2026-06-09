Vremenska prognoza 10. jun 2026.

Veći deo dana pretežno sunčano. Ipak, uz lokalni razvoj oblačnosti, sredinom dana i posle podne, mestimično će biti uslova za kratkotrajne pljuskove s grmljavinom i gradom. U noći ka četvrtku sa severozapada stiže jače naoblačenje koje će doneti grmljavinske nepogode i osetni pad temperature. Pred promenu vremena biće najtoplije, sutra najviša temperatura od 30 stepeni do 34 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, temperatura 33 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 10.06.2026. Sreda U toku većeg dela dana pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, različitih smerova, pri pljusku jak. Najniža temperatura od 12 do 20 °S, a najviša od 30 do 34 °S. U toku noći u Vojvodini jače