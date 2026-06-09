Ilić: Ponosan sam što ću biti trener Partizana, spreman sam za ono što me čeka

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Ilić: Ponosan sam što ću biti trener Partizana, spreman sam za ono što me čeka

BEOGRAD - Izuzetno sam ponosan što sam postao trener fudbalera Partizana, spreman sam za ono što me čeka, izjavio je danas novi šef stručnog štaba beogradskog kluba Saša Ilić.

Fudbalski klub Partizan predstavio je danas Ilića kao novog trenera Partizana. On je na mestu trenera "crno-belih" zamenio Srđana Blagojevića, koji je juče sporazumno raskinuo ugovor sa Partizanom. "Neću da pričam šta mi klub znači. Završio sam karijeru 2019. godine i postao sam trener. Radim kao trener sedam godina, radio sam u klubovima koji su se borili i za titulu i za opstanak, klubovi gde je prioritet bio mladi igrači. Spreman sam za ono što me čeka u
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