Američki helikopter Apač se srušio kod Ormuskog moreuza

Američki vojni helikopter AH-64 Apač srušio se u blizini Ormuškog moreuza i dva člana posade bezbedno su spasena, preneli su izvori upoznati sa incidentom.

Uzrok pada za sada nije poznat i istraga je u toku, preneo je Njujork tajms. Prema navodima izvora, nije jasno da li je helikopter pogođen iranskom vatrom, doživeo mehanički kvar ili je došlo do drugog problema. Administracija američkog predsednika Donalda Trampa nije javno saopštila informacije o incidentu, a na novinarske upite nije odgovorila ni Centralna komanda američke vojske. Američka vojska koristi helikoptere Apač, bespilotne letelice MQ-9 Riper i borbene